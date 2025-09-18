В Иркутске прошла встреча с официальной делегацией из Маньчжурии. Представители от каждого города подписали соглашение, и теперь столица Приангарья и Маньчжурия и стали городами-побратимами. На встрече обсудили шаги по укреплению партнерских отношений в сфере экономики и торговли. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Мы заинтересованы в усилении межправительственных связей. Взаимные визиты делегаций будут способствовать укреплению взаимопонимания и позволят создать общий механизм обмена информацией, — пояснил господин Чэн Гобинь.
Маньчжурия также активно готовится к развитию международных туристических маршрутов и ждет молодежь по обмену за счет организации летних лагерей и гастролей творческих коллективов.