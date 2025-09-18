Ричмонд
Плотинку в Екатеринбурге откроют осенью

Благоустройство Плотинки в Екатеринбурге собираются завершить в октябре.

В Екатеринбурге намерены открыть для горожан ремонтируемую часть Плотинки в октябре 2025 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии.

Ранее горожане заметили, что на паспорте объекта сменилась дата завершения работ с октября на конец декабря. «На штендере обозначен предельный срок контракта до расчетов за работу. Срок же “возвращения” Плотинки не меняется — как был октябрь, так и остался», — отметили в мессенджере.

В telegram-канале также добавили, что рабочие отремонтируют плитку на верхнем бьефе (часть гидросооружения). Параллельно идут ремонт и благоустройство набережной вдоль улицы Рабочей Молодежи.