Плотинку в Екатеринбурге откроют осенью

Ранее горожане заметили, что на паспорте объекта сменилась дата завершения работ с октября на конец декабря. «На штендере обозначен предельный срок контракта до расчетов за работу. Срок же “возвращения” Плотинки не меняется — как был октябрь, так и остался», — отметили в мессенджере.