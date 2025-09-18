В Ростовской области выявили четыре вида сезонных вирусных инфекций

Роспотребнадзор рекомендует жителям области сделать прививку от гриппа. По состоянию на 12 сентября в регионе уже привито более 165 тысяч человек (4% населения). Вакцинация особенно важна для детей с шести месяцев, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями, а также работников сферы обслуживания, медицины и образования.