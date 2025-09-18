Пугачевой может грозить до пяти лет колонии: что стало причиной

Поводом для возбуждения уголовного дела может стать недавнее интервью Пугачевой. Тогда певица восхваляла террориста Дудаева, которого ликвидировали ракетным ударом на территории Чечни в апреле 1996 года. Ее слова попадают под действие статьи об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).