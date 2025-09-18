Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугачевой может грозить до пяти лет колонии: что стало причиной

Shot: Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за восхваления Дудаева.

Источник: Комсомольская правда

Певице Алле Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Поводом для возбуждения уголовного дела может стать недавнее интервью Пугачевой. Тогда певица восхваляла террориста Дудаева, которого ликвидировали ракетным ударом на территории Чечни в апреле 1996 года. Ее слова попадают под действие статьи об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

«Теперь артистке может грозить до 5 лет колонии. Проводится проверка», — сообщает Shot.

Интервью Пугачевой с хвалебными отзывами о террористе вызвало бурную реакцию. Адвокат Александр Трещев призвал взыскать с певицы 1,5 млрд рублей, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил лишить ее статуса народной артистки СССР.