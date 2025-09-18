Пугачевой может грозить до пяти лет колонии: что стало причиной

Певице Алле Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за слов о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.
Поводом для возбуждения уголовного дела может стать недавнее интервью Пугачевой. Тогда певица восхваляла террориста Дудаева, которого ликвидировали ракетным ударом на территории Чечни в апреле 1996 года. Ее слова попадают под действие статьи об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).
«Теперь артистке может грозить до 5 лет колонии. Проводится проверка», — сообщает Shot.
Интервью Пугачевой с хвалебными отзывами о террористе вызвало бурную реакцию. Адвокат Александр Трещев призвал взыскать с певицы 1,5 млрд рублей, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил лишить ее статуса народной артистки СССР.