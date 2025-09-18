В субботу в Перми в конкурсе профессионального мастерства сразятся водители автобусов

Конкурс профессионального мастерства водителей автобусов состоится в Камской долине 20 сентября — на площадке на улице Маршала Жукова, около РЭО Госавтоинспекции УМВД по городу Перми (ул. Спешилова, 107/3), рассказали в городском дептрансе.
Конкурс откроется в 11:00, а заезды стартуют в 12:00. Водители автобусов смогут продемонстрировать свои навыки в управлении городским транспортом и побороться за звание лучших в профессии. Им предстоит пройти на скорость трассу, состоящую из восьми фигур.
Приз за первое место составит 150 тысяч рублей, за второе место — 100 тысяч рублей, за третье — 50 тысяч рублей. Для зрителей будут установлены трибуны, вход свободный. На площадке конкурса состоится выставка автобусов разных типов, которые сейчас работают на городских маршрутах. Пермяки смогут больше узнать о них, поучаствовать в конкурсах и даже посидеть за рулем.