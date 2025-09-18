Овчинский сообщил об освобождении площадки для строительства ЖК по реновации в Кузьминках

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на юго-востоке Москвы, в районе Кузьминки, город освободил земельный участок под строительство жилья в рамках программы реновации.
Для реализации волнового переселения по программе реновации город последовательно сносит старые дома и возводит на их месте современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и комфортными, благоустроенными дворами.
«Город демонтировал расселенный старый дом на Волгоградском проспекте. На его месте освободилась территория для строительства нового жилого комплекса. Его общая площадь составит около 10,3 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить новым жильем около 370 москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
ЖК спроектируют с соблюдением принципов безбарьерной среды: коридоры, вестибюли и лифтовые холлы расположат на одной плоскости для беспрепятственного передвижения. Во дворах пешеходные маршруты продумают с учетом удобства для всех категорий жителей, обеспечивая безопасный и комфортный доступ в любую зону территории.
Ранее столичный градоначальник отметил, что реновация кардинально меняет облик московских районов — и поручил ускорить программу вдвое.