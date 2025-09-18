Открытки и поздравления на День секретаря: душевные слова и красивые картинки

День секретаря отмечают 19 сентября.
История праздника, традиции и красивые поздравления — в материале URA.RU.
Когда отмечают День секретаря.
Официальной даты у праздника нет, но в России День секретаря традиционно отмечается 19 сентября. Вот уже двадцатый раз его отмечают на третью пятницу первого месяца осени. В этот день поздравляют секретарей, офис-менеджеров, административных ассистентов и всех сотрудников, чья работа связана с организацией деятельности компаний.
История праздника.
День секретаря впервые отметили в США в 1952 году. Праздник подчеркивал вклад помощников и офисных специалистов в развитие бизнеса. Позже появился и Международный день секретаря.
В России праздник начали отмечать в 1990-е годы. Сегодня он стал популярным и в госструктурах, и в бизнесе. Руководители и коллеги благодарят секретарей за их труд, ведь именно они координируют встречи, принимают звонки, работают с документами и создают комфортную атмосферу в офисе.
Традиции праздника.
Хотя День секретаря не является выходным днем, в компаниях принято устраивать небольшие корпоративные поздравления. Коллеги дарят цветы, сладости, сувениры или сертификаты. Часто руководство организует праздничный обед. Некоторые фирмы проводят конкурсы и шуточные номинации вроде «самый улыбчивый секретарь» или «мастер телефонных переговоров», чтобы поднять настроение коллективу.
Поздравления с Днем секретаря 2025.
Для коллег:
Дорогие секретари, вы — опора и сердце любой организации. Спасибо за вашу терпеливость, внимание и заботу. Пусть работа приносит радость, а жизнь — счастье! Уважаемые коллеги! Ваша профессия требует выдержки и ответственности. Желаем вам здоровья, карьерных успехов и теплого отношения руководителей. Дорогие коллеги! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, приятными словами и признанием вашего труда.
Для друзей:
С Днем секретаря! Желаю тебе легкой работы, благодарных коллег и вдохновения в каждом дне. Поздравляю! Пусть твоя внимательность и организованность помогают не только в офисе, но и в жизни. С праздником! Ты настоящий профессионал, и пусть успехи приходят к тебе так же быстро, как ты решаешь любые задачи.
Для смс:
С Днем секретаря! Улыбок, радости и гармонии! Поздравляю! Пусть работа будет легкой, а жизнь счастливой. С праздником! Благополучия, удачи и теплых слов каждый день.
Открытки к Дню секретаря 2025.
Пусть работа будет легкой, а жизнь счастливойФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Желаем радости, удачи и тепла каждый деньФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Пусть начальство ценит, а коллеги уважаютФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Желаем здоровья, улыбок и гармонии в душеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Пусть в делах будет порядок, а в сердце счастьеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Желаем успешной работы и светлого настроенияФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Пусть каждый день дарит вдохновение и силыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
