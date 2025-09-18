Омский перевозчик заплатит 600 тысяч рублей за травму пенсионерки в автобусе

Врачи диагностировали травы пострадавшей, которые относятся к тяжкому вреду здоровью. Прокурор дал заключение об обоснованности требований истицы. Суд постановил взыскать с перевозчика 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дополнительно на компанию наложили штраф в 200 тысяч рублей за неудовлетворение требований омички в добровольном порядке. Решение еще не вступило в свою законную силу.