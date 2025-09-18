Омский перевозчик заплатит 600 тысяч рублей за травму пенсионерки в автобусе

Прокуратура Кировского округа Омска поддержала в суде иск 66-летней горожанки к АО «Омскоблатранс». Установлено, что 5 марта 2022 года водитель автобуса маршрута по проспекту Карла Маркса резко тронулся с места у остановки рядом с домом 35. Пенсионерка, упав в салоне, получила множественные односторонние переломы ребер. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 18 сентября.
Врачи диагностировали травы пострадавшей, которые относятся к тяжкому вреду здоровью. Прокурор дал заключение об обоснованности требований истицы. Суд постановил взыскать с перевозчика 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дополнительно на компанию наложили штраф в 200 тысяч рублей за неудовлетворение требований омички в добровольном порядке. Решение еще не вступило в свою законную силу.
Ранее «КП Омск» сообщала, что с 19 по 21 сентября в регионе прогнозируют ночные заморозки.