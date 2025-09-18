В РПЦ разрешили мужчинам целовать друг друга в губы

Он пояснил, что в Новом Завете апостол Павел упоминал «святое лобзание» как форму приветствия, не ограничивая его между мужчинами и женщинами. По его словам, подобное приветствие зафиксировано в духовно-практических установлениях и может применяться в зависимости от ситуации, включая служение Божественной литургии, где священник и дьяконы обмениваются лобзанием и словами «Христос посреди нас».