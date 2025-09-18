Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Если попало на кожу, промыть содой и срочно обратиться к врачу». Белорусов предупредили об опасных приманках, разбрасываемых с воздуха под Минском

Ядовитые приманки для животных будут разбрасываться с воздуха под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с воздуха будут разбрасывать специальные приманки для животных, которые могут поразить человека. Белорусов предупредили об опасности и сказали, как действовать, сообщает pristalica.by.

Так, сообщается, что в Минском районе с 16 сентября началась кампания по оральной вакцинации хищников против бешенства. Для этого с воздуха при помощи авиации будут разбрасываться над лесными массивами специальные приманки с вакциной.

Навредить человеку приманки могут в двух случаях: непосредственно при падении и при контакте с кожей. Чтобы не получить травму от выброшенный с самолета приманки следует просто избегать нахождения в зоне полета. Но также нельзя брать примаку в руки.

— Если содержимое вакцинного блистера попало на кожу или слизистые оболочки, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды, обработать двухпроцентным раствором пищевой соды и как можно скорее обратиться в медучреждение, — прокомментировали в Минской райветстанции.

Тем временем США ограничили полеты самолетов «Белавиа» в Россию.

Еще «Минсктранс» сообщил об инциденте с задымлением троллейбуса в Минске.