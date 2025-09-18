Шоу Джимми Киммела сняли с эфира после слов ведущего об убийстве активиста Кирка

Американское вечернее шоу Jimmy Kimmel Live! с комиком Джимми Киммелом сняли с эфира на неопределенный срок после того, как ведущий высказался об убийстве американского праворадикального активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил представитель телеканала ABC в интервью Deadline.
Телеведущий в прямом эфире заявил, что сторонники Дональда Трампа пытаются использовать убийство Кирка в политических целях. При этом Джимми Киммел осудил произошедшее и выразил семье погибшего соболезнования.
— Банда MAGA (сторонники президента США Дональда Трампа — прим. «ВМ») отчаянно пытается изобразить, будто мальчишка, который убил Чарли Кирка, чем-то отличается от них, и делает все, чтобы заработать на этом политические очки, — заявил Киммел в эфире телешоу.
После данного заявления телевещатель ABC заявил, что показ телешоу будет приостановлен на неопределенный срок. С Киммелом также разорвала контракт компания Nexstar, которой принадлежит большинство телевизионных станций в США.
Дональд Трамп также отреагировал на произошедшее, назвав временное закрытие программы правильным решением.
— Поздравляем ABC с тем, что они наконец нашли смелость сделать то, что было необходимо, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Однако губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также Гильдия сценаристов США раскритиковали данное решение, назвав отмену телепередачи атакой на свободу слова в стране, пишет Deadline.
Чарли Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в университетском кампусе, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.