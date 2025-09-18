«Подоплека даже не скрывается»: Раскрыто, как НАТО использует инцидент с дронами в Польше

Информационные вбросы о том, что на территорию Польши якобы залетели «российские дроны», используются НАТО для милитаризации восточного фланга альянса. Об этом РИА Новости заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Кроме того, она напомнила, что вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии с 25 августа по 8 октября НАТО проводит масштабные учения.
«Наши противники не скрывают подоплёки этих маневров, в ходе которых ведётся подготовка к конфликту высокой интенсивности с сопоставимым по мощи противником», — отметила собеседница агентства. Добавив, что происходит это на ослабевающей поддержке альянса со стороны США.
Ранее сообщалось, что после «скандала с дронами» Лондон и Париж пообещали Варшаве свои новые самолеты. А скандинавы — свои новейшие системы ПВО. Плюс сухопутные войска альянса.