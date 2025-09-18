Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Подоплека даже не скрывается»: Раскрыто, как НАТО использует инцидент с дронами в Польше

Жданова: НАТО использует инцидент с дронами в Польше для милитаризации.

Источник: Комсомольская правда

Информационные вбросы о том, что на территорию Польши якобы залетели «российские дроны», используются НАТО для милитаризации восточного фланга альянса. Об этом РИА Новости заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Кроме того, она напомнила, что вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии с 25 августа по 8 октября НАТО проводит масштабные учения.

«Наши противники не скрывают подоплёки этих маневров, в ходе которых ведётся подготовка к конфликту высокой интенсивности с сопоставимым по мощи противником», — отметила собеседница агентства. Добавив, что происходит это на ослабевающей поддержке альянса со стороны США.

Ранее сообщалось, что после «скандала с дронами» Лондон и Париж пообещали Варшаве свои новые самолеты. А скандинавы — свои новейшие системы ПВО. Плюс сухопутные войска альянса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше