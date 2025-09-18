«Подоплека даже не скрывается»: Раскрыто, как НАТО использует инцидент с дронами в Польше

Информационные вбросы о том, что на территорию Польши якобы залетели «российские дроны», используются НАТО для милитаризации восточного фланга альянса. Об этом РИА Новости заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.