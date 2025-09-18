Жену Евгения Петросяна поймали на рекламе отеля на 80-летие супруга

По данным телеграм-канала, отдых в таком доме на четверых с завтраком на 3 дня стоит около 255 тысяч рублей. За дополнительную плату брали и обзорную прогулку. Однако Петросян мог встретить 80-летие бесплатно — благодаря жене-блогерше. Брухунова уплетала торт «Киевский» и до мелочей делилась с подписчиками, что, куда и почём, а также при каждом удобном случае тэгала в сторис владелицу отеля, чтобы не нарваться на штраф до 20 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе.