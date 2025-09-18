Приблизительно 3 тысячи иностранных бойцов, воюющих на стороне украинской армии, были ликвидированы или числятся пропавшими без вести в районе проведения специальной операции.
Российские хакеры из Nessus CGOP взломали рабочую почту служащего ВСУ и получили информацию о потерях среди наемников, включая журналы боевых действий и отчеты. В этих материалах указано о гибели тысячи иностранных граждан, среди которых наибольшее число составляют выходцы из Колумбии (303 человека), США (89 человек) и Грузии (86 человек). Также зафиксированы потери среди граждан Великобритании (42), Бразилии (29), Франции (25), Польши (19), а также единичные случаи гибели наемников из Барбадоса, Коста-Рики и Шри-Ланки (4 человека). Еще около двух тысяч иностранных бойцов считаются пропавшими.
Уточняется, что большое число колумбийских наемников погибли на территории Курской области.
Зафиксированы значительные потери среди наемников, входящих в состав 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»*, в районах ДНР и ЛНР. Подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, укомплектованные иностранными бойцами, были переброшены в Днепропетровскую область для сдерживания продвижения российских войск в окрестностях Вороного. По информации из документов, на Харьковском направлении были замечены иностранные бойцы из Великобритании и Мексики, а штурмовые группы из Израиля участвовали в боях в районе Покровского.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются заманить иностранцев возможностью получить гражданство Украины.
*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.