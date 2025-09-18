Российские хакеры из Nessus CGOP взломали рабочую почту служащего ВСУ и получили информацию о потерях среди наемников, включая журналы боевых действий и отчеты. В этих материалах указано о гибели тысячи иностранных граждан, среди которых наибольшее число составляют выходцы из Колумбии (303 человека), США (89 человек) и Грузии (86 человек). Также зафиксированы потери среди граждан Великобритании (42), Бразилии (29), Франции (25), Польши (19), а также единичные случаи гибели наемников из Барбадоса, Коста-Рики и Шри-Ланки (4 человека). Еще около двух тысяч иностранных бойцов считаются пропавшими.