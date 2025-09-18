В Минской области к отопительному сезону заменят 60 км теплосетей

В 2025 году в рамках выполнения государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021−2025 годы Минской области доведено задание по замене тепловых сетей на ПИ-трубы в объеме 60 км.
«Предприятиями ЖКХ заменено около 46 км тепловых сетей, или 76,5% от годового задания. Также завершены работы по испытанию оборудования и профилактическому ремонту 851 котельной (100% от задания), гидравлических испытаний тепловых сетей в общем объеме почти 3 тыс. км, приведению к нормативным характеристикам изоляции надземных тепловых сетей протяженностью около 6 км, оснащению котельных приборами учета тепловой энергии и др.», — рассказали в ЖКХ Минской области.
Во всех предприятиях создана и функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, которая обеспечивает оперативное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации, взаимодействие привлекаемых сил и средств районных служб при их совместных действиях. Разработаны и используются в практической работе инструкции взаимодействия, в которых определен порядок, состав и структура обмена оперативной информацией.
«На случай возникновения аварийных ситуаций имеются 73 передвижных источника электроснабжения, которые привлекаются как резервные источники питания для обеспечения электроэнергией потребителей. Созданы и функционируют 127 аварийно-восстановительных бригад численностью 860 человек, укомплектованные техникой и материально-техническим резервом, для ликвидации аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения и тепловых сетях. Имеются три аварийные передвижные блочно-модульные котельные: в Минском районе (мощностью 1,3 МВт), Молодечненском (1,3 МВт) и Дзержинском (1,2 МВт)», — добавили в ЖКХ Минской области.