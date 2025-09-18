В Минской области к отопительному сезону заменят 60 км теплосетей

«Предприятиями ЖКХ заменено около 46 км тепловых сетей, или 76,5% от годового задания. Также завершены работы по испытанию оборудования и профилактическому ремонту 851 котельной (100% от задания), гидравлических испытаний тепловых сетей в общем объеме почти 3 тыс. км, приведению к нормативным характеристикам изоляции надземных тепловых сетей протяженностью около 6 км, оснащению котельных приборами учета тепловой энергии и др.», — рассказали в ЖКХ Минской области.