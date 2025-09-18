Между кубанскими станицами Отрадная и Подгорная Синюха обновят дорогу

Уточним, что в Отрадненском районе в этом году уже привели в порядок более 6,5 км дороги, которая связывает станицы Спокойную и Надежную. Этот участок уже ввели в эксплуатацию. А всего по нацпроекту в Отрадненском районе за год обновят почти 32 км дорог.