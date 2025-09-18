Между кубанскими станицами Отрадная и Подгорная Синюха обновят дорогу

Два участка трассы между станицами Отрадная и Подгорная Синюха в Краснодарском крае приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Общая протяженность ремонтируемых участков превышает 25 км. Данная дорога имеет важное значение для обеспечения транспортной связанности двух населенных пунктов.
Уточним, что в Отрадненском районе в этом году уже привели в порядок более 6,5 км дороги, которая связывает станицы Спокойную и Надежную. Этот участок уже ввели в эксплуатацию. А всего по нацпроекту в Отрадненском районе за год обновят почти 32 км дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.