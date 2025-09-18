Ракова рассказала об успехах программы «Стану мамой»

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Почти 400 детей родились у москвичек за год работы программы «Стану мамой», еще более 8 тысяч женщин готовятся стать мамами, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Программа «Стану мамой» заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша.
«Благодаря нашему проекту на свет уже появились почти 400 деток. Для нас это самое главное и радостное достижение программы», — сказала Ракова.
Вице-мэр добавила, что женщины, которые получали достаточно низкие показатели по оценке фертильности, не стали откладывать беременность, и более 8 тысяч из них совсем скоро станут мамами.
