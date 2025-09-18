В Москве начались Дни Минска

«В ходе форума обсудят торгово-кооперационную платформу “Москва-Минск”, условия ведения бизнеса в свободных экономических зонах и индустриальных парках, новые финансовые инструменты, роль торгово-промышленных палат в развитии сотрудничества и многое другое. Кроме того, московские и белорусские компании проведут презентации своих технологических решений. Курс на сближение продолжится в ходе двусторонних переговоров между российскими и белорусскими предприятиями. Форум станет платформой для деловых знакомств и укрепления существующих связей», — добавили в пресс-центре.