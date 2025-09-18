Специалист назвала несколько причин, почему стоит отказаться от белого хлеба

Белый хлеб не стоит есть в большом количестве из-за того, что он вызывает резкий подъем сахара в крови. В булке содержится мало клетчатки и витаминов, а еще от нее нельзя насытится на длительное время. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru.
— Белый хлеб делают из муки высшего сорта, которая очищена от оболочек зерна. Такой хлеб имеет и преимущества: он легко усваивается, приятный вкус, долго хранится, — пояснила биохимик.
Ржаной и черный хлеб, изготовленные из цельнозерновой муки с отрубями, замедляет усвоение углеводов. Такая выпечка насыщена витаминами и полезна для кишечной микрофлоры.
