Специалист назвала несколько причин, почему стоит отказаться от белого хлеба

Белый хлеб не стоит есть в большом количестве из-за того, что он вызывает резкий подъем сахара в крови. В булке содержится мало клетчатки и витаминов, а еще от нее нельзя насытится на длительное время. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru.