В Омске закрыли более 120 классов и групп из-за всплеска ОРВИ

По информации Роспотребнадзора, с 8 по 14 сентября число заболевших в России выросло на 63,8 процента. Всего за неделю зарегистрировали более 696 тысяч тревожных случаев. Среди детей школьного возраста заболеваемость выросла в два раза. Всплеск недомоганий ведомство объяснило возвращением людей из отпусков и с каникул в коллективы.