В Омске закрыли более 120 классов и групп из-за всплеска ОРВИ

По состоянию на 18 сентября на карантин закрыты 124 класса в 27 школах и 18 групп в 14 детских садах Омска. Решение о приостановке занятий приняли накануне из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил портал gorod55.ru со ссылкой на депобразования.
По информации Роспотребнадзора, с 8 по 14 сентября число заболевших в России выросло на 63,8 процента. Всего за неделю зарегистрировали более 696 тысяч тревожных случаев. Среди детей школьного возраста заболеваемость выросла в два раза. Всплеск недомоганий ведомство объяснило возвращением людей из отпусков и с каникул в коллективы.
Отдельно отметим, что в России зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что ситуация соответствует сезонным нормам. Осенний рост уровня заболеваемости происходит ежегодно, а карантин вводят точечно в зависимости от конкретной эпидемобстановки.
