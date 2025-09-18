Ричмонд
В Новосибирске назвали самый «проблемный» перекресток

Большинство нарушений связаны с игнорированием дорожных знаков и разметки.

Специалисты регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД) выявили самый аварийный перекрёсток Новосибирска. За месяц наблюдений с 16 августа по 16 сентября в районе дома № 37 на улице Большевистской камеры фиксации зарегистрировали 36 800 нарушений ПДД.

Большинство нарушений связаны с игнорированием дорожных знаков и разметки: водители поворачивают с правой полосы или едут прямо там, где это запрещено. Это создаёт помехи для движения и повышает риск ДТП.

Ещё один проблемный участок находится на южном спуске с Октябрьского моста, где за тот же период зафиксировано 25 тысяч нарушений.

По данным РБК Новосибирск от аналитиков «Ингосстраха», в первом квартале 2025 года в число самых аварийных улиц Новосибирска вошли:

· Красный проспект.

· улица Петухова.

· улица Большевистская.

· улица Сибиряков-Гвардейцев.

· улица Немировича-Данченко.

Основными причинами аварий стали невнимательность водителей, нарушение правил проезда перекрёстков, неправильный выбор дистанции и выезд на встречную полосу.

ЦОДД призывает водителей соблюдать ПДД, поскольку нарушения значительно ухудшают дорожную обстановку и создают угрозу безопасности всех участников движения.