В Новосибирске назвали самый «проблемный» перекресток

Специалисты регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД) выявили самый аварийный перекрёсток Новосибирска. За месяц наблюдений с 16 августа по 16 сентября в районе дома № 37 на улице Большевистской камеры фиксации зарегистрировали 36 800 нарушений ПДД.
Большинство нарушений связаны с игнорированием дорожных знаков и разметки: водители поворачивают с правой полосы или едут прямо там, где это запрещено. Это создаёт помехи для движения и повышает риск ДТП.
Ещё один проблемный участок находится на южном спуске с Октябрьского моста, где за тот же период зафиксировано 25 тысяч нарушений.
По данным РБК Новосибирск от аналитиков «Ингосстраха», в первом квартале 2025 года в число самых аварийных улиц Новосибирска вошли:
· Красный проспект.
· улица Петухова.
· улица Большевистская.
· улица Сибиряков-Гвардейцев.
· улица Немировича-Данченко.
Основными причинами аварий стали невнимательность водителей, нарушение правил проезда перекрёстков, неправильный выбор дистанции и выезд на встречную полосу.
ЦОДД призывает водителей соблюдать ПДД, поскольку нарушения значительно ухудшают дорожную обстановку и создают угрозу безопасности всех участников движения.