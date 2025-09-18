Ричмонд
По Омску с утра прошла волна эвакуаций из вузов

В вузы поступили сообщения о том, что здания якобы заминированы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 18 сентября, по Омску прошла волна эвакуаций из вузов. В учебные заведения поступили сообщения о том, что здания якобы заминированы.

Так, были эвакуированы студенты и преподаватели ОмГПУ, ОмГТУ и ОмГУПС. В зданиях прошли проверки, причем в последнем вузе она продолжалась до 13:00. Как сообщили «КП Омск» в пресс-службе УМВД по Омской области, по результатам проверок взрывчатых веществ и прочих подозрительных предметов в вузах обнаружено не было. Учреждения вернулись к работе в штатном режиме.

Кроме того, по сообщению очевидцев, из-за ложного сообщения о заминировании эвакуации также прошли в нескольких торговых центрах города.