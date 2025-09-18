Ремонт тепломагистрали ТМ-25 в Хабаровске пообещали завершить за 10 дней

Напомним, что замене подлежало более 340 метров трубопровода. На данный момент энергетики занимаются благоустройством территории, однако темпы оставляют желать лучшего. По словам мэра города Сергея Кравчука, который лично побывал на месте, если поставленный им срок в 10 дней не будет соблюдён, то подрядчика ждут серьёзные санкции.