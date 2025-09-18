Ремонт тепломагистрали ТМ-25 в Хабаровске пообещали завершить за 10 дней

Реконструкция тепломагистрали ТМ-25, которая ведётся подземным способом в районе пересечения улиц Фрунзе и Ленина в Хабаровске, должна быть завершена в течение десяти ближайших дней — так пообещали в администрации столицы региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», основная часть работ уже завершена.
Напомним, что замене подлежало более 340 метров трубопровода. На данный момент энергетики занимаются благоустройством территории, однако темпы оставляют желать лучшего. По словам мэра города Сергея Кравчука, который лично побывал на месте, если поставленный им срок в 10 дней не будет соблюдён, то подрядчика ждут серьёзные санкции.
— Темпы проводимых работ меня не устраивают. С момента моего последнего визита на прошлой неделе прогресс минимален. Погода — не оправдание, когда речь идет о комфорте и тепле хабаровчан. До начала отопительного сезона осталось меньше месяца, — сказал глава краевого центра по итогам осмотра объекта.
По словам директора подрядной организации Алексея Каминского, сейчас рабочие активно занимаются восстановлением основания, на которое должен лечь асфальт. Также предстоит приступить к обустройству тротуаров и газонов. Он отметил, что установленные мэром сроки будут соблюдены, если не помешают погодные условия.
Напомним, что подготовка Хабаровска к предстоящему отопительному сезону идёт согласно графику. Работы в многоквартирных домах завершены на 99%. В начале октября, после распоряжения мэра о запуске тепла, отопление будет подано сначала в социальные объекты, а затем в квартиры горожанам.