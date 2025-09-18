С чем пьют соджу, сколько в ней градусов и какие коктейли можно приготовить дома

Корейский сериал без зеленой бутылки на столе — все равно что «Игра престолов» без драконов: чего-то явно не хватает. Соджу давно перестал быть просто национальным напитком Южной Кореи и превратилось в культурный символ — такой же узнаваемый, как кимчи или k-pop. Его пьют в барах, на свиданиях и даже после работы дома. Что это за напиток, откуда он появился и почему его сегодня заказывают не только в Сеуле, но и в Нью-Йорке или Москве — выяснила «Газета.Ru».