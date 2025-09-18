В Хабаровском крае откроют центр «27ИДЕЙ» для детей и IT-талантов

Центр рассчитан на детей от 6 до 14 лет и предложит разнообразные занятия: школа юного программиста, курсы писательского мастерства, мастер-классы по IT и литературе. «27ИДЕЙ» станет комфортной средой для ребят, где они смогут найти занятия по душе и развивать свои таланты, а также научиться новым навыкам, которые будут востребованы в будущем.