В Хабаровском крае откроют центр «27ИДЕЙ» для детей и IT-талантов

Краевая детская библиотека в Хабаровском крае готовится к масштабному обновлению. В следующем году здесь откроется культурно-просветительский центр «27ИДЕЙ», созданный в рамках президентского национального проекта «Семья». На реализацию проекта будет выделено 3,8 миллиона рублей.
«Это пространство, где наши дети смогут развивать творческие и технические навыки, сочетая любовь к литературе с современными технологиями. Очень хороший проект, увидимся на открытии!», — сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Центр рассчитан на детей от 6 до 14 лет и предложит разнообразные занятия: школа юного программиста, курсы писательского мастерства, мастер-классы по IT и литературе. «27ИДЕЙ» станет комфортной средой для ребят, где они смогут найти занятия по душе и развивать свои таланты, а также научиться новым навыкам, которые будут востребованы в будущем.
В библиотеке подчеркнули, что проект ориентирован на современное детское сообщество: пространство будет интерактивным, с современным оборудованием, компьютерами и зонами для совместной работы. Здесь дети смогут не только читать и учиться, но и творить, создавать собственные проекты и делиться идеями.
Ожидается, что открытие центра станет знаковым событием для Хабаровского края, привлекая внимание родителей и детей, стремящихся к развитию в области IT, науки и литературы. По словам Демешина, «мы хотим, чтобы ребята не просто читали книги, но и превращали свои идеи в реальные проекты, находили друзей и вдохновение», — сообщает телеграм-канал Дмитрия Демешина.