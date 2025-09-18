На Дону завершился XVI Всероссийский образовательный форум «Ростов»

Свыше 420 человек из 72 регионов страны приняли участие в XVI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Ростов» платформы «Росмолодежь. Форумы». Мероприятие проходило с 8 по 12 сентября по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Главной темой форума в этом году стало развитие села и аграрного сектора. Программа включала пять направлений: предпринимательство, кадры, лидерство, агропромышленный комплекс и проекты для села. В финале участники (студенты, молодые специалисты и активисты) защитили свои идеи и представили итоговые продукты, разработанные за четыре дня.
Особое место заняли практические выезды на ведущие предприятия региона. Гости форума посетили рыбное хозяйство «Миусский Лиман», компании «Ростсельмаш», «ГОЛДЕН ХОРС» и «Раздолье», где смогли увидеть современные технологии рыболовства, сельхозмашиностроения, агротуризма и производства зерна. Всего же в организации события приняли участие 27 компаний, которые подготовили специальные экспозиции и мероприятия для участников.
«Форум “Ростов” — это место, где молодежь получает шанс не просто заявить о своих идеях, а воплотить их в жизнь. Грантовая поддержка — это доверие к каждому проекту и настоящая возможность изменить свое село, свой регион к лучшему. Для нас важно, чтобы ребята уезжали отсюда с ощущением, что их голос слышен, их идеи нужны, а будущее действительно зависит от них», — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.