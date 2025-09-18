На Дону завершился XVI Всероссийский образовательный форум «Ростов»

«Форум “Ростов” — это место, где молодежь получает шанс не просто заявить о своих идеях, а воплотить их в жизнь. Грантовая поддержка — это доверие к каждому проекту и настоящая возможность изменить свое село, свой регион к лучшему. Для нас важно, чтобы ребята уезжали отсюда с ощущением, что их голос слышен, их идеи нужны, а будущее действительно зависит от них», — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.