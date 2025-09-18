На специальном полигоне в аэропорту Иркутска прошли учения

На учебном полигоне в аэропорту Иркутска прошли учения. Специалисты отработали тушение условного пожара на борту самолета и спасению людей. Взаимодействие различных служб при ЧС в аэропорту было приоритетным. Об этом КП-Иркутск сообщили в пожарно-спасательной службе.