На специальном полигоне в аэропорту Иркутска прошли учения

На учебном полигоне в аэропорту Иркутска прошли учения. Специалисты отработали тушение условного пожара на борту самолета и спасению людей. Взаимодействие различных служб при ЧС в аэропорту было приоритетным. Об этом КП-Иркутск сообщили в пожарно-спасательной службе.
— Согласно сценарию учений, произошло авиационное происшествие. Спасатели оперативно справились с поставленной задачей. В тренировке участвовали пять человек и одна единица техники, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Отсутствие замечаний по итогам работы подтверждает уровень подготовки к оперативным действиям.
