Ко Дню города в Ростове проведут диктант на знание истории донской столицы

В честь 276-й годовщины со дня основания Ростова-на-Дону в городе впервые проведут общегородской диктант. Просветительская акция под названием «Ростов надо знать. Ростов надо любить» призвана проверить и повысить знания горожан об истории донской столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ростова Александр Скрябин.