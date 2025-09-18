Ко Дню города в Ростове проведут диктант на знание истории донской столицы

В честь 276-й годовщины со дня основания Ростова-на-Дону в городе впервые проведут общегородской диктант. Просветительская акция под названием «Ростов надо знать. Ростов надо любить» призвана проверить и повысить знания горожан об истории донской столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
Так, для школьников и студентов во всех районах города будут организованы специальные офлайн-площадки. Однако попробовать свои силы смогут все желающие, независимо от возраста и рода занятий.
Мероприятие запланировано на 18 сентября на 11:00. Учитывая, что это будний день, организаторы предусмотрели возможность онлайн-участия. В указанное время ссылка с заданиями диктанта будет размещена на официальных порталах Ростовской-на-Дону городской Думы и администрации города.
Подпишись на нас в Telegram!