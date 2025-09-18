Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму пройдет обучение для предпринимателей в сфере красоты и здоровья

Они создадут стратегии клиентского сервиса и эффективные системы управления персоналом, освоят инструменты маркетинга.

Источник: Национальные проекты России

Трехдневные тренинги для предпринимателей, занятых в сфере красоты и здоровья, состоятся в Ялте и Симферополе на площадках центра «Мой бизнес» Республики Крым, работа которого направлена на достижение целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.

К участию приглашаются бизнесмены, занятые в индустрии красоты и здоровья, и их сотрудники. В ходе встреч слушатели вместе с экспертами проанализируют актуальные тенденции, разработают стратегии клиентского сервиса и эффективные системы управления персоналом, освоят современные инструменты маркетинга. Помимо этого, в программе тренингов будут реальные примеры успешных российских компаний и разработка индивидуальных планов развития бизнеса.

Уточняется, что в Ялте тренинг состоится с 22 по 24 октября, а в Симферополе — с 5 по 7 ноября. Узнать другие подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: (800) 500−38−59.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.