В Крыму пройдет обучение для предпринимателей в сфере красоты и здоровья

Трехдневные тренинги для предпринимателей, занятых в сфере красоты и здоровья, состоятся в Ялте и Симферополе на площадках центра «Мой бизнес» Республики Крым, работа которого направлена на достижение целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
К участию приглашаются бизнесмены, занятые в индустрии красоты и здоровья, и их сотрудники. В ходе встреч слушатели вместе с экспертами проанализируют актуальные тенденции, разработают стратегии клиентского сервиса и эффективные системы управления персоналом, освоят современные инструменты маркетинга. Помимо этого, в программе тренингов будут реальные примеры успешных российских компаний и разработка индивидуальных планов развития бизнеса.
Уточняется, что в Ялте тренинг состоится с 22 по 24 октября, а в Симферополе — с 5 по 7 ноября. Узнать другие подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: (800) 500−38−59.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.