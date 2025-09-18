Лукашенко сказал не раскручивать языковую проблему: «Быть беде»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о последствиях, если начать раскручивать языковую проблему, сообщила пресс-служба президента.
Так, на совещании с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом белорусский лидер поднял тему отношений с соседними странами и украинской ситуации. Лукашенко сказал, что среди многих причин украинского конфликта — в том числе языковой вопрос. Так как русский язык принудительно ограничивали, не учитывая мнение всех жителей Украины.
Лукашенко рассказал, что в разговорах с представителями США он обсуждал и данную тему, так как именно под влиянием американских властей происходили многие процессы. И назвал это неправильным, заметив, что через языковую проблему людей «озлобляют на ровном месте».
— Пусть это поколение поговорит на русском языке, — считает он.
Белорусский президент обратил внимание на то, что любым действиям, связанным с использованием того или иного языка в государстве, следует быть предельно аккуратными и взвешенными. Поэтому в Беларуси по языковому вопросу придерживаются именно такой политики.
— Не дай бог мы начнем языковую проблему раскручивать — быть беде, — предупредил белорусский лидер.
Александр Лукашенко согласился с тем, что, как и многие в стране, он говорит на русском языке лучше, чем на белорусском. Однако это вовсе не означает, что он противник «мовы».
— Это наш язык, — подчеркнул глава республики.
Также Лукашенко сказал поддерживать белорусский язык, но не за счет русского.
— Надо это тихонечко делать, спокойно. Надо поддерживать очень аккуратно. Но не за счет русского языка, — пояснил лидер Беларуси.
А затем также, резюмируя, Александр Лукашенко обратил внимание и на важность английского языка, который особенно необходим современной молодежи. Так как сегодня английский язык по-прежнему остается универсальным языком международного общения, позволяя вести переговоры, получать знания и образование в передовых областях.
Еще Александр Лукашенко высказался о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь: «Откуда угодно берите, хоть с Америки». А недавно правительство решило проверять уровень знания мигрантами госязыка Беларуси.
И мы писали, что Александр Лукашенко высказался о будущем партии «Белая Русь» и смене ее названия.
Еще мы писали, что белорусский президент сказал, где находится осужденный на 14 лет оппозиционер Статкевич.