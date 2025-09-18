Ричмонд
Финал Чемпионата высоких технологий соберет 15 тысяч человек

Масштабные соревнования проходят в Великом Новгороде по 15 инновационным компетенциям.

Источник: Национальные проекты России

Конкурсантов, экспертов-наставников и участников деловой программы — всего около 15 тысяч человек из России и дружественных государств — объединит Чемпионат высоких технологий, финал которого стартовал в Великом Новгороде 17 сентября. Состязания проводятся по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Минпросвещения РФ.

В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Приветствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина зачитал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.

«Выход в финал — это уже большой успех для каждого из вас. Уверен, что серьезная подготовка, глубокие знания, мастерство, умение решать задачи любой сложности помогут добиться высоких результатов. И конечно, доказать, что именно вы являетесь лучшими в своей профессии. Желаю всем удачи в предстоящей борьбе и заслуженных побед», — сказал Мишустин.

Участники будут состязаться по 15 инновационным компетенциям, объединенным в пять блоков: «Технологии беспилотных систем», «Производство и инженерные технологии», «Технологии медицины», «Сельское хозяйство и аграрные технологии» и «Информационные и коммуникационные технологии». Мероприятия деловой программы будут организованы в рамках трех треков: «Технологическое лидерство и суверенитет», «Время героев», «Программы интеграции».

Во время финала также пройдет серия профориентационных мероприятий для школьников.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

