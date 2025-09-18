Ричмонд
Ракова рассказала, в каком возрасте становится сложнее забеременеть

Ракова: у каждой десятой женщины в 29 лет возникают трудности с беременностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. У каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть, а после 35 лет только половина имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Конечно, современные возможности медицины создают ощущение, что можно зачать ребенка и родить без проблем в любой момент. Но организм каждой женщины уникален, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что и у других получится так же. При этом далеко не все осознают эту важную деталь. По статистике у каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть, а у женщин постарше ситуация еще более тревожная — в среднем после 35 лет только половина имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности», — рассказала Ракова.

По ее словам, чтобы помочь москвичкам заранее узнать об индивидуальных особенностях своего здоровья и осознанно подойти к планированию семейного будущего, в Москве был создан уникальный проект «Стану мамой».

«Совместно с ведущими специалистами-репродуктологами и опытными акушерами-гинекологами мы разработали комплексную программу, которая позволяет оценить свой фертильный статус и далее, в случае необходимости, подключить современные репродуктивные технологии. Например, в специализированном биобанке можно бесплатно заморозить яйцеклетки или эмбрионы, что увеличивает шансы на беременность в будущем. А также воспользоваться процедурой ЭКО и провести генетическую диагностику эмбриона, чтобы заранее оценить риски и возможные угрозы для здоровья малыша», — отметила заммэра.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.

