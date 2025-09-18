Ракова рассказала, в каком возрасте становится сложнее забеременеть

«Конечно, современные возможности медицины создают ощущение, что можно зачать ребенка и родить без проблем в любой момент. Но организм каждой женщины уникален, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что и у других получится так же. При этом далеко не все осознают эту важную деталь. По статистике у каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть, а у женщин постарше ситуация еще более тревожная — в среднем после 35 лет только половина имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности», — рассказала Ракова.