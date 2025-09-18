Мэр Омска Шелест назвал точную дату начала отопительного сезона

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале назвал точную дату начала отопительного сезона в Омске. По словам мэра, администрация города приняла решение начать подачу тепла с 22 сентября.
Как обычно, сначала батареи потеплеют в детских садах, школах, больницах в других социальных объектов. Затем тепло поэтапно начнет поступать в жилые дома. В целом на запуск тепла во всем городе потребуется 2−3 недели.
Напомним, вчера стало известно, что жилые дома Омска готовы к приему тепла на 98%. Ранее мы также сообщали о том, что в районах области отопительный сезон стартовал с 15 сентября.