Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска Шелест назвал точную дату начала отопительного сезона

Первыми тепло запустят в детские сады и школы.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале назвал точную дату начала отопительного сезона в Омске. По словам мэра, администрация города приняла решение начать подачу тепла с 22 сентября.

Как обычно, сначала батареи потеплеют в детских садах, школах, больницах в других социальных объектов. Затем тепло поэтапно начнет поступать в жилые дома. В целом на запуск тепла во всем городе потребуется 2−3 недели.

Напомним, вчера стало известно, что жилые дома Омска готовы к приему тепла на 98%. Ранее мы также сообщали о том, что в районах области отопительный сезон стартовал с 15 сентября.