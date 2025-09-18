Студенты и преподаватели медвузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии

Делегация индийского университета ERA во главе с гендиректором Али Ханом в ходе визита в республику посетила Андижанский государственный медицинский институт (АГМИ).
Гости ознакомились с деятельностью АГМИ, его клинической базы и симуляционного центра, а также процессом обучения индийской молодежи в этом вузе.
Стороны обсудили перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего медицинского образования, включая программы обмена студентами и преподавателями, развитие симуляционного обучения, а также реализацию научных инициатив.
По итогам переговоров подписано соглашение, которое предусматривает прохождение стажировок узбекских студентов и преподавателей в индийских клиниках.