Студенты и преподаватели медвузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Студенты и преподаватели медицинских вузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии, сообщает ИА «Дунё».

Делегация индийского университета ERA во главе с гендиректором Али Ханом в ходе визита в республику посетила Андижанский государственный медицинский институт (АГМИ).

Гости ознакомились с деятельностью АГМИ, его клинической базы и симуляционного центра, а также процессом обучения индийской молодежи в этом вузе.

Стороны обсудили перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего медицинского образования, включая программы обмена студентами и преподавателями, развитие симуляционного обучения, а также реализацию научных инициатив.

По итогам переговоров подписано соглашение, которое предусматривает прохождение стажировок узбекских студентов и преподавателей в индийских клиниках.

говорится в сообщении