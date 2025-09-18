Ричмонд
Расписание троллейбусов и автобусов в Севастополе изменилось из-за шторма

Из-за непогоды в Севастополе встал общественный транспорт.

Источник: РИА "Новости"

Отправление троллейбусов и автобусов в Севастополе осуществляется с отклонениями от расписаний, сообщили в пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс».

На дорогах города наблюдается скопление общественного транспорта. Изменены муниципальные маршруты, морской пассажирский транспорт приостановил свою работу. Троллейбусы и автобусы в Севастополе существенно отклонились от действующих расписаний.

«В связи с неблагоприятными климатическими явлениями, вызвавшими скопления транспорта на дорогах города, изменения муниципальных маршрутов, остановку движения морского пассажирского транспорта и обеспечение компенсационного автобусного маршрута, отправление троллейбусов и автобусов осуществляется с существенными отклонениями от действующих расписаний», — говорится в сообщении.

Специалисты просят учитывать информацию при планировании своих поездок.

Ранее мы писали, что крымчане добираются до работы сквозь ветер, шторм и ливни. Однако суровые погодные условия — не преграда для крымчан. Люди проявляют небывалую сноровку, перепрыгивая препятствия и выискивая сухие места.