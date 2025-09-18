Ричмонд
Аллею у Вечного огня в Симферополе благоустроят, не затрагивая сам мемориал

В связи с поступающими вопросами о благоустройстве территории у Вечного огня в парке имени Гагарина, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев разъяснил, что предстоящие работы не затронут сам объект культурного наследия — захоронение, надмогильную плиту с символом Вечного огня и полукруглую стелу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы администрации, будет проведена замена плит на аллее, которые прослужили 40 лет и претерпели естественный износ. Цвет плитки останется прежним, чтобы сохранить общую цветовую гамму мемориального комплекса. Проект благоустройства парка, включая захоронение и аллею, прошел государственную экспертизу, и подрядная организация получила все необходимые согласования.

Напомним, Вечный огонь на «Могиле неизвестного солдата» был зажжен в 1975 году. Современный облик мемориал приобрел после реконструкции в 1985 году, а в 2009 и 2016 годах на аллее были установлены горизонтальные стелы с именами героев Великой Отечественной войны.