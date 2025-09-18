Аллею у Вечного огня в Симферополе благоустроят, не затрагивая сам мемориал

В связи с поступающими вопросами о благоустройстве территории у Вечного огня в парке имени Гагарина, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев разъяснил, что предстоящие работы не затронут сам объект культурного наследия — захоронение, надмогильную плиту с символом Вечного огня и полукруглую стелу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.