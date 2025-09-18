Школьные классы в Хабаровске начали закрывать на карантин из-за ОРВИ

— По нормативным документам группа закрывается на карантин при выявлении от 3 случаев и более. В этом году распространение и заболеваемость была более агрессивной, чем в прошлом сезоне, поэтому объявлять карантин в группах было решено даже после одного заболевшего. Ситуация в каждой отдельной группе анализировалась. Мы просили родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, ведь они позволили сдержать массовое распространение болезни, — рассказали в отделе дошкольного образования городского управления образования и отметили, что заболеваемость энтеровирусными инфекциями не превысила прошлогодние показатели и сейчас ситуация продолжает стабилизироваться.