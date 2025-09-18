Школьные классы в Хабаровске начали закрывать на карантин из-за ОРВИ

Рост числа заболевших ОРВИ отмечают в Хабаровском крае. По сравнению с предыдущей неделей темп прироста составил 48%, но при этом заболеваемость находится на неэпидемическом уровне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Специалисты связывают увеличение числа заболевших с началом нового учебного года, с формированием детских коллективов. Например, в краевой столице из-за зарегистрированных случаев ОРВИ закрыто на карантин несколько классов.
— По последним данным, на карантин закрыто пять классов в 4 школах. К таким мерам прибегают, когда отмечается 20% заболевших детей от общего количества обучающихся в классе, — проинформировали в управлении образования Хабаровска.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Напомним, что от гриппа вакцинация уже стартовала. За пару недель ее проведения прививку поставили больше 46 тысяч жителей края, из них около 16 тысяч детей. Всего планируется привить порядка 631 тысячи человек.
Что же касается детских садов, то в этих учреждениях закрытых из-за ОРВИ групп нет. А вот из-за энтеровируса карантин еще вводят, сейчас из-за этой инфекции временно не работают три группы.
— По нормативным документам группа закрывается на карантин при выявлении от 3 случаев и более. В этом году распространение и заболеваемость была более агрессивной, чем в прошлом сезоне, поэтому объявлять карантин в группах было решено даже после одного заболевшего. Ситуация в каждой отдельной группе анализировалась. Мы просили родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, ведь они позволили сдержать массовое распространение болезни, — рассказали в отделе дошкольного образования городского управления образования и отметили, что заболеваемость энтеровирусными инфекциями не превысила прошлогодние показатели и сейчас ситуация продолжает стабилизироваться.