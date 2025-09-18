Ричмонд
66% жителей Иркутска мечтают съездить на отдых в Китай

Люди до 35 лет проявляют больший интерес к поездкам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

66% жителей Иркутска мечтают съездить на отдых в Китай. Уровень интереса к поездке практически одинаков среди мужчин и женщин. Люди до 35 лет проявляют больший интерес к поездкам, чем старшее поколение.

Среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей желание отправиться в Китай выразили 51%, а среди тех, чей заработок превышает 100 тысяч рублей, этот показатель составил 76%. Об этом КП-Иркутск стало известно из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

— В среднем респондент планирует потратить 115 тысяч рублей на недельное путешествие для одного человека. Также отмечается, что чем выше зарплата у респондента, тем больше он готов потратить на отдых, — пояснили в пресс-службе сервиса.

Великая Китайская стена возглавляет список желаний туристов. Далее по популярности следуют Пекин и Шанхай. Те, кто уже побывал в КНР, остались довольны поездкой.