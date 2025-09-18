В Тольятти разработают функциональное питание из нетрадиционных компонентов

САМАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Направление разработки рецептур функционального питания с использованием нетрадиционных компонентов открыто в микробиологической лаборатории Тольяттинского университета (ТГУ). В перспективе оборудование лаборатории будут использовать и для разработки лекарственных, в том числе противоопухолевых препаратов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На базе лаборатории микробиологии ТГУ открыт новый профиль “Технологии и продуктов функционального и специализированного питания”. Реализуется научное направление разработки рецептур продуктов функционального и специализированного назначения с использованием нетрадиционных ингредиентов, а также персонифицированное питание», — рассказали в вузе.
Лаборатория микробиологии создана на базе центра медицинской химии и центра пищевых индустрий и функционального питания ТГУ в рамках реализации программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети». Партнером выступил тольяттинский производитель функционального и специализированного питания «Фитнес фуд». В лаборатории будут обучать студентов по профилю «Технологии продуктов функционального и специализированного питания» и профилю «Медицинская и фармацевтическая химия», а также проводить исследования и разработку методов микробиологического контроля ингредиентов пищевого сырья.
Одними из первых исследовательских проектов лаборатории станут валидация методов микробиологического контроля ингредиентов пищевого сырья и проведение исследований в сфере функционального, специализированного и персонифицированного питания. Планируется разработка технологий производства новых продуктов, в том числе с использованием нетрадиционных ингредиентов. Методики можно будет внедрить на пищевом производстве.
Как сообщили в университете, на базе лаборатории будут создаваться тест-системы для скрининга противоопухолевых соединений, основанные на микробиологических методах работы с кишечной палочкой. В лабораторию перенесут часть исследований центра медицинской химии по разработке лекарственных средств. В частности, ученые планируют использовать лабораторное оборудование в работе над проектами по созданию противоопухолевых препаратов.