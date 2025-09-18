В Тольятти разработают функциональное питание из нетрадиционных компонентов

Лаборатория микробиологии создана на базе центра медицинской химии и центра пищевых индустрий и функционального питания ТГУ в рамках реализации программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети». Партнером выступил тольяттинский производитель функционального и специализированного питания «Фитнес фуд». В лаборатории будут обучать студентов по профилю «Технологии продуктов функционального и специализированного питания» и профилю «Медицинская и фармацевтическая химия», а также проводить исследования и разработку методов микробиологического контроля ингредиентов пищевого сырья.