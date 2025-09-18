Ричмонд
Власти Нижегородской области пересматривают список мест для митингов

Правительство Нижегородской области предложило сократить число официально разрешённых площадок для проведения митингов и других публичных мероприятий.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующий проект постановления подготовлен государственно-правовым департаментом и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение.

Действующий перечень мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов был утверждён в 2012 году. За это время в него трижды вносили изменения.

В этот раз предлагается исключить площадку в Приокском районе Нижнего Новгорода — территорию напротив бывшего кинотеатра «Импульс» на проспекте Гагарина, 192. При этом в городе добавляется новая зона, которую переносят из Кстовского муниципального округа в связи с объединением с Нижним Новгородом.

В Сарове число мест для митингов также сокращается. Из трёх площадок останется только одна — сквер у Вечного огня на проспекте Ленина. Из списка исключаются территория бывшего рынка на проспекте Музрукова и участок на улице Куйбышева, 11−13.

Изменения затронут и Пильнинский район. Вместо площадки на улице Урицкого, 10 в рабочем посёлке Пильна местные власти предлагают использовать зрительную площадку в парке 40 лет Октября, которая, по их мнению, более подходит для массовых акций.

