Власти Нижегородской области пересматривают список мест для митингов

Соответствующий проект постановления подготовлен государственно-правовым департаментом и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение.
Действующий перечень мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов был утверждён в 2012 году. За это время в него трижды вносили изменения.
В этот раз предлагается исключить площадку в Приокском районе Нижнего Новгорода — территорию напротив бывшего кинотеатра «Импульс» на проспекте Гагарина, 192. При этом в городе добавляется новая зона, которую переносят из Кстовского муниципального округа в связи с объединением с Нижним Новгородом.
В Сарове число мест для митингов также сокращается. Из трёх площадок останется только одна — сквер у Вечного огня на проспекте Ленина. Из списка исключаются территория бывшего рынка на проспекте Музрукова и участок на улице Куйбышева, 11−13.
Изменения затронут и Пильнинский район. Вместо площадки на улице Урицкого, 10 в рабочем посёлке Пильна местные власти предлагают использовать зрительную площадку в парке 40 лет Октября, которая, по их мнению, более подходит для массовых акций.
