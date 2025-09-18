Власти Нижегородской области пересматривают список мест для митингов

В этот раз предлагается исключить площадку в Приокском районе Нижнего Новгорода — территорию напротив бывшего кинотеатра «Импульс» на проспекте Гагарина, 192. При этом в городе добавляется новая зона, которую переносят из Кстовского муниципального округа в связи с объединением с Нижним Новгородом.