В РАН сообщили о стабилизации геомагнитной обстановки

Согласно мониторингу космической погоды, в течение прошедших нескольких суток магнитных бурь не наблюдалось.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка быстро стабилизируется, но есть небольшая вероятность магнитных бурь 18 сентября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная с небольшой вероятностью возмущений (происходит быстрая стабилизация обстановки). Вспышечная активность — повышенная медленно растущая с умеренными рисками для Земли», — говорится в сообщении.

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 («сильно»). Продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки, как сообщалось, могла составить не менее 4−6 суток.