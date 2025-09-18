В РАН сообщили о стабилизации геомагнитной обстановки

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 («сильно»). Продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки, как сообщалось, могла составить не менее 4−6 суток.