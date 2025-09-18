Ричмонд
Дрова, щепа и торф. В Минской области созданы запасы топлива к зиме

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятиями ЖКХ Минской области созданы запасы топлива в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в ГО «ЖКХ Минской области».

Источник: БЕЛТА

«Так, заготовлено более 196 тыс. куб.м дров, или 176% от задания, более 64 тыс. куб.м древесной щепы, почти 30 тыс. т торфа — 29,629 тыс. т, или 226% от задания. Хранение и складирование части древесного топлива, осуществляется под навесами, по мере использования топлива они заполняются новой партией дров для сушки. Обеспечивается постоянное содержание всех имеющихся навесов и площадок для хранения топлива в надлежащем состоянии», — рассказали в ГО «ЖКХ Минской области».

Для обеспечения повышения показателей экономии, а также рационального использования топливно-энергетических ресурсов, контроля систем теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятиями на постоянной основе ведется контроль за работоспособностью оборудования систем автоматического регулирования в жилом фонде.