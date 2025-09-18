Ричмонд
В Ташкенте откроется филиал российского МГТУ имени Баумана: первый набор студентов — уже в следующем году

Vaib.uz (Узбекистан. 18 сентября). Президент Узбекистана подписал постановление об открытии в Ташкенте филиала одного из старейших и самых престижных технических вузов России — Московского государственного технического университета имени Баумана.

Филиал будет работать по направлениям подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере инженерии — акцент будет сделан на глубокие научно технические знания, освоение инновационных подходов и проведение фундаментальных и прикладных исследований. Выпускники получат востребованные компетенции, которые позволят им быть конкурентоспособными на рынке труда в эпоху технологических изменений.

Первый набор студентов состоится на 2026/2027 учебный год. Прием будет проходить как на бюджетной (государственный грант), так и на контрактной основе.

Пока неизвестно, сколько именно студентов будет набрано в первый поток, а также какова будет стоимость контрактного обучения. Список точных направлений обучения тоже пока не раскрыт, однако ожидается, что акцент будет сделан на инженерно‑технических, IT‑ и прикладных науках, а также на инновационных и исследовательских программах.

Выпускники ташкентского филиала будут получать диплом российского образца, который официально признается документом о высшем образовании в Узбекистане.