В Ташкенте откроется филиал российского МГТУ имени Баумана: первый набор студентов — уже в следующем году

Филиал будет работать по направлениям подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере инженерии — акцент будет сделан на глубокие научно технические знания, освоение инновационных подходов и проведение фундаментальных и прикладных исследований. Выпускники получат востребованные компетенции, которые позволят им быть конкурентоспособными на рынке труда в эпоху технологических изменений.
Первый набор студентов состоится на 2026/2027 учебный год. Прием будет проходить как на бюджетной (государственный грант), так и на контрактной основе.
Пока неизвестно, сколько именно студентов будет набрано в первый поток, а также какова будет стоимость контрактного обучения. Список точных направлений обучения тоже пока не раскрыт, однако ожидается, что акцент будет сделан на инженерно‑технических, IT‑ и прикладных науках, а также на инновационных и исследовательских программах.
Выпускники ташкентского филиала будут получать диплом российского образца, который официально признается документом о высшем образовании в Узбекистане.