Мама наблюдала с берега: в Приморье медвежата устроили заплыв в ледяной воде

Фотоловушки национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае засняли трогательную сцену из жизни гималайских медведей. Несмотря на осеннюю прохладу, медвежата-сеголетки (родившиеся в этом году) вовсю резвились в воде, демонстрируя отличные плавательные навыки.
В то время как медвежата с упоением плавали и играли, их мама проявила осторожность. Она не стала полностью заходить в воду, лишь намочила лапы у берега, бдительно наблюдая за детенышами и обеспечивая их безопасность.
Ученые отмечают, что плавание — это естественное поведение для медведей. Они отлично плавают, чтобы ловить рыбу, охлаждаться в жаркие дни или просто получать удовольствие. Для медвежат же вода становится настоящей игровой площадкой, где можно весело провести время под присмотром матери.
Уникальные кадры были получены сотрудниками отдела науки «Земли леопарда». Видео еще раз доказывает, что для игр медвежатам не страшна холодная вода, особенно когда мама рядом и волноваться не о чем.