В Братске стартовала прививочная кампания от гриппа

В Братске зафиксировано уже три подтвержденных случая гриппа, а число заболевших ОРВИ резко выросло: за неделю с 694 случаев до 1160. Чтобы сдержать распространение инфекции, важно создать коллективный иммунитет. Для этого необходимо привить не менее 60% взрослых и 70−75% детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Вакцинация уже идет: с конца августа жители города могут получить прививку бесплатно. Используются российские вакцины — «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Прививают в поликлиниках, а также выездными бригадами — по заявкам от предприятий и учебных заведений. Детей начинают прививать с 6 месяцев: в садах вакцинация уже началась, в школах — стартует на следующей неделе, — говорится в сообщении администрации.
Особенно важно защитить тех, кто в группе риска: детей, людей старше 65 лет, медиков, учителей, людей с хроническими заболеваниями (диабет, проблемы с сердцем или легкими) и беременных женщин. Иммунитет после прививки формируется в течение двух недель, и сейчас — идеальное время для вакцинации.
Как подчеркивают врачи, прививка не всегда гарантирует, что человек не заболеет, но значительно снижает риск заражения и защищает от тяжелых осложнений: пневмонии, отитов, ларингитов и проблем с сердечно-сосудистой системой. В прошлом году высокий уровень вакцинации помог сдержать волну гриппа в Братске.
