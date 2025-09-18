В Братске стартовала прививочная кампания от гриппа

В Братске зафиксировано уже три подтвержденных случая гриппа, а число заболевших ОРВИ резко выросло: за неделю с 694 случаев до 1160. Чтобы сдержать распространение инфекции, важно создать коллективный иммунитет. Для этого необходимо привить не менее 60% взрослых и 70−75% детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.