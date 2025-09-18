Ричмонд
Пробки в Кишиневе никогда не закончатся: В столице некоторые улицы перекрывают на две недели

Водителей призывают соблюдать требования дорожной полиции, проявлять терпение и соблюдать ПДД.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые улицы Кишинева будут временно закрыты.

С 18 по 30 сентября будет частично приостановлено дорожное движение по улице Николае Костин на участке между улицами Ион Пеливан и Ливиу Деляну в связи с проведением ремонтных работ.

Также в связи с необходимостью проведения ремонтных работ инженерных сетей с 22 по 30 сентября будет частично приостановлено дорожное движение на улице Мария Драган на участке между улицами Вадул луй Водэ и Чокана.

Водителей призывают соблюдать требования дорожной полиции, проявлять терпение и соблюдать ПДД.