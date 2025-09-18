Хабаровские врачи удалили опасный осколок участнику СВО

Врачи уронефрологического центра Хабаровской краевой клинической больницы имени Сергеева провели непростую операцию по извлечению осколка, которым был ранен участник специальной военной операции. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», хирургическое вмешательство длилось около часа и закончилось успешно.
По информации, которую предоставили в медицинском учреждении, сам пациент — житель Еврейской автономной области. Минно-взрывное ранение военнослужащий получил при героических обстоятельствах — он помогал выносить с поля боя товарища, когда на них с вражеского дрона сбросили снаряд. Так, в тело бойца вошло два осколка — один застрял в позвоночнике, а второй оказался рядом с почкой.
Как рассказал военнослужащий, ранение он получил в июне этого года. После долгого лечения в нескольких госпиталях и множества отказов в хирургическом вмешательстве из-за его сложности, молодой человек оказался в краевой больнице имени Сергеева.
Несмотря на сложности в обнаружении, врачи успешно провели лапароскопическую операцию и удалили фрагмент жировой клетчатки, который был спаян с мочеточником и содержал в себе осколок. Его размер оказался чуть больше полутора сантиметров — в качестве сувенира его передали пациенту.
— К счастью, почка не была затронута, но осколок там инкапсулировался, то есть был взят местными тканями. Иногда такие осколки оставляют в теле, но в нашем случае он находился рядом с почкой и мочеточником. Прогнозировать его воздействие на окружающие ткани практически невозможно, поэтому решено было оперировать. Причем лапароскопически. Операции на почках для нас — ежедневная практика, но подобного вмешательства ранее ни разу не проводилось, — сказал заведующий центра Александр Миллер.
По словам главного врача Краевой больницы имени Сергеева Андрея Субботина, лечебное учреждение, которым он руководит, оказывает высокотехнологичную помощь не только жителям Хабаровского края, но и участникам специальной военной операции со всех регионов нашей страны. Удаление этого осколка — это лишь один из примеров.
Напомним, что недавно уникальную спасательную операцию, которая войдёт в учебники по медицине, проводили врачи роддома, больниц имени Войно-Ясенецкого и Сергеева и Федерального кардиоцентра. У молодой мамы произошло острое расслоение аорты. Это одно из самых острых осложнений в кардиохирургии, которое часто приводит к смерти.