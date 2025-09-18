Хабаровские врачи удалили опасный осколок участнику СВО

— К счастью, почка не была затронута, но осколок там инкапсулировался, то есть был взят местными тканями. Иногда такие осколки оставляют в теле, но в нашем случае он находился рядом с почкой и мочеточником. Прогнозировать его воздействие на окружающие ткани практически невозможно, поэтому решено было оперировать. Причем лапароскопически. Операции на почках для нас — ежедневная практика, но подобного вмешательства ранее ни разу не проводилось, — сказал заведующий центра Александр Миллер.