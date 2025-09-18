Ричмонд
В Ростове водитель иномарки сбил насмерть пешехода

В Ростове-на-Дону пешеход погиб под колесами иномарки на улице Вавилова.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло в четверг рано утром в Октябрьском районе донской столицы. На улице Вавилова водитель автомобиля «Хендай Акцент» сбил пешехода, который скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария случилась около 5:20 утра в районе дома № 71Д по улице Вавилова. 63-летний водитель иномарки совершил наезд на 55-летнего пешехода. Известно, что погибший переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Однако все обстоятельства трагедии сейчас тщательно устанавливаются.

