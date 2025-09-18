В Ростове водитель иномарки сбил насмерть пешехода

Смертельное ДТП произошло в четверг рано утром в Октябрьском районе донской столицы. На улице Вавилова водитель автомобиля «Хендай Акцент» сбил пешехода, который скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.