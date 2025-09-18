Семье солдата в Хабаровском крае пришлось бороться за выплату в суде

В Хабаровском крае жительница Нанайского района обратилась в суд, чтобы получить единовременную материальную помощь для своих внуков.
Ее сын, отец детей, служил по контракту и погиб в 2024 году во время специальной военной операции на территории ДНР, сообщает сообщество судов Хабаровского края, — сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Ранее в соцзащите женщине отказали, объяснив это отсутствием постоянной регистрации сына на территории Хабаровского края. Однако суд установил, что он фактически проживал вместе с матерью в селе Маяк, работал на предприятиях района с 2000 года и был зарегистрирован по этому адресу до службы по контракту.
Суд признал, что семья имеет право на выплату, и удовлетворил иск в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
Теперь внуки военнослужащего получат поддержку, на которую имеют законное право, — выплату, которая поможет семье справиться с последствиями утраты.