Семье солдата в Хабаровском крае пришлось бороться за выплату в суде

Ранее в соцзащите женщине отказали, объяснив это отсутствием постоянной регистрации сына на территории Хабаровского края. Однако суд установил, что он фактически проживал вместе с матерью в селе Маяк, работал на предприятиях района с 2000 года и был зарегистрирован по этому адресу до службы по контракту.