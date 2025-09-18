Школа поселка Южного в Самарской области получила новое оборудование

Оборудование для кабинетов технологии и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) поступило в школу «Образовательный центр» им. Н. И. Непряхина в поселке Южном Большеглушицкого района Самарской области. Оснащение образовательных учреждений — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Для кабинета «Труд (Технология)» школа закупила новые парты, стулья, швейные машины, женский манекен с подставкой, холодильник, различные инструменты, станки и многое другое. На уроках ОБЗР ребята теперь смогут использовать различные макеты гранат, автоматов, пистолетов, имитаторы ранений и поражений, тренажеры для оказания первой медицинской помощи, аптечки.
«Данная помощь и данные для нас ресурсы, конечно же, помогут нам сделать уроки гораздо более продуктивными и уникальными, а самое главное то, что это подготовит наших с вами детей к реальным жизненным ситуациям! Стоит выразить огромную благодарность всем тем, кто участвовал в реализации данного проекта», — отметила исполняющая обязанности директора школы Руфия Кутлубаева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.