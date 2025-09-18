Школа поселка Южного в Самарской области получила новое оборудование

«Данная помощь и данные для нас ресурсы, конечно же, помогут нам сделать уроки гораздо более продуктивными и уникальными, а самое главное то, что это подготовит наших с вами детей к реальным жизненным ситуациям! Стоит выразить огромную благодарность всем тем, кто участвовал в реализации данного проекта», — отметила исполняющая обязанности директора школы Руфия Кутлубаева.